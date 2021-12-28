Шесть золотоискателей погибли на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Шесть нелегальных золотоискателей погибли в заброшенной шахте в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на заявление местной полиции, передает МИА «Казинформ».

В минувший понедельник власти уезда Цзянсянь провинции Шаньси объявили шестерых «черных» золотоискателей пропавшими без вести.

В ходе поисково-спасательной операции на глубине 2700 метров в пещере в окрестностях горы Цэюй в Цзянсяне были обнаружены тела шестерых старателей. Погибшие – жители соседней с Шаньси провинции Хэнань (Центральный Китай). Начато расследование по этому делу.

Напомним, что в июне 2021 года четыре старателя погибли от удушья в заброшенной золотой шахте в окрестностях Саньмэнься провинции Хэнань.

Как пишут китайские СМИ, в последние годы из-за роста цен на драгоценный металл незаконная добыча золота в заброшенных шахтах в ряде провинций Китая привлекает местных жителей. Промывка золота в шахте вблизи деревни Даху в окрестностях Саньмэнься провинции Хэнань в течение двух недель может принести незаконную прибыль в размере одного миллиона юаней (около $157 тыс.).