Шесть золотоискателей погибли на севере Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Шесть нелегальных золотоискателей погибли в заброшенной шахте в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на заявление местной полиции, передает МИА «Казинформ».
В минувший понедельник власти уезда Цзянсянь провинции Шаньси объявили шестерых «черных» золотоискателей пропавшими без вести.
В ходе поисково-спасательной операции на глубине 2700 метров в пещере в окрестностях горы Цэюй в Цзянсяне были обнаружены тела шестерых старателей. Погибшие – жители соседней с Шаньси провинции Хэнань (Центральный Китай). Начато расследование по этому делу.
Напомним, что в июне 2021 года четыре старателя погибли от удушья в заброшенной золотой шахте в окрестностях Саньмэнься провинции Хэнань.
Как пишут китайские СМИ, в последние годы из-за роста цен на драгоценный металл незаконная добыча золота в заброшенных шахтах в ряде провинций Китая привлекает местных жителей. Промывка золота в шахте вблизи деревни Даху в окрестностях Саньмэнься провинции Хэнань в течение двух недель может принести незаконную прибыль в размере одного миллиона юаней (около $157 тыс.).
- Селфи ценой жизни: Двое подростков погибли на железной дороге
- С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей
- Рекорд по числу заражений во Франции: ужесточаются меры против COVID-19
- Селфи ценой жизни - на железной дороге погибли двое подростков
- О ситуации с расследованием авиакатастрофы с Fokker-100 в аэропорту Алматы сообщили в МИИР
- Вакцинация подростков против COVID-19 началась в Беларуси
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана