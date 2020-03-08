Шесть женщин-ветеранов войны живут в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области поздравили женщин-ветеранов ВОВ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента, в области в живых остались 56 ветеранов, шесть из которых женщины. У каждой - своя история, награды и воспоминания и жутких годах войны.
Самая молодая из них, гвардии рядовой Вера Бутко, родилась 30 сентября 1923 года. Она проходила службу на Воронежском фронте, в 133-м отдельном гвардейском батальоне связи, 7-й армии, была телефонисткой.
Младший сержант Бронислава Головань всего на месяц младше Веры Бутко. Ее призвали в армию в 1943 году. Проходила службу в зенитном полку, была связистом.
Подполковник медицинской службы Анна Васянова в декабре отметит 100-летний юбилей. В 1943-1945 годах она служила на Центральном, 1-м Белорусском фронте, в 5-й Ударной армии.
Рядовой Валентине Волкодав 2 марта исполнилось 98 лет. Призвали ее в 1941 году. Награждена орденом Великой Отечественной войны II cтепени, медалью «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины» и другими.
Через несколько дней 98 лет исполнится ефрейтору Антонине Дмитриевой. Связист-разведчица награждена орденом ВОВ II степени, медалью «За победу над Германией», «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.», юбилейными медалями.
Младший сержант Макарова Елена проходила службу во 2-ом Прибалтийском фронте. Авиаспециалист-моторист получила ранение в бою.
«Ветераны рассказали военнослужащим о суровых временах войны и своей службе. Ребята от души поблагодарили их за огромное мужество и подвиг, который каждая из этих женщин совершила в годы Великой Отечественной войны, пожелали здоровья и долгих лет жизни», - отметила пресс-секретарь департамента Айман Абжапбарова.
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