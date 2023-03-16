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Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО

16 Марта 2023, 20:50
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО Фото: пресс-служба ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели вызволили из снежного плена восемь человек, в том числе шесть женщин и 10-летнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, два автомобиля – пассажирский микроавтобус и легковушка - попали в буран в 15 км от райцентра села Кишкенеколь Уалихановского района 15 марта. Пленники снега позвонили на 112. К месту происшествия сразу направили силы и средства районного отдела по ЧС, местных исполнительных органов и полиции.

Ни пассажиры микроавтобуса, следовавшего из Степногорска в Омск, ни легкового автомобиля не могли даже открыть дверь. Настолько сильной была метель.

Для спасения людей задействовали два автомобиля повышенной проходимости, УАЗик и погрузчик, который половину пути расчищал дорогу. Транспортные средства взяли на буксир.

Через пять часов заложников непогоды доставили в эвакуационный пункт, развернутый на базе средней школы районного центра. Людей накормили и напоили горячим чаем. Медицинская помощь им не понадобилась. В дорогу они отправились сегодня утром.

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