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    16:22, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Шесть землетрясений на Камчатке: объявлена угроза цунами

    Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в 162 км от Петропавловска-Камчатского, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Камчатка, землетрясение
    Фото: Елена Верещака/ ТАСС, архив

    Это шестое подряд землетрясение в этом районе, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

    — Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 162 км от Петропавловска-Камчатского», — сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются. Там отметили, что в этом районе продолжаются афтершоки.

    Ранее в регионе объявляли опасность возникновения цунами после серии землетрясений в акватории Тихого океана магнитудой от 5,3 до 7,6. 

    Теги:
    Землетрясение Россия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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