Шесть землетрясений на Камчатке: объявлена угроза цунами

Это шестое подряд землетрясение в этом районе, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

— Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 162 км от Петропавловска-Камчатского», — сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются. Там отметили, что в этом районе продолжаются афтершоки.

Ранее в регионе объявляли опасность возникновения цунами после серии землетрясений в акватории Тихого океана магнитудой от 5,3 до 7,6.