Шесть зарубежных театров приедут на фестиваль в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Республики в Астане начнется театральный фестиваль, который в этом году посвящен 90-летию Азербайжана Мамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 22 по 30 октября запланировано проведение в Астане театральной недели. Фестиваль проводится второй год и посвящается 90-летию режиссера театра и кино, обладателя государственной премии СССР и Казахстана, народного артиста Казахстана Азербайжану Мамбетову. Из разных уголков республики в столицу на фестиваль прибывают творческие коллективы восьми театров. Это театр города Астаны «Жастар», театр искусств города Алматы, Кызылординский областной музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова, Казахский государственный академический театр юного зрителя имени Мусрепова (Алматы), Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаев (Астана), Государственный музыкальный театр имени Абая (Семей), Костанайский областной казахский театр имени Илияса Омарова, Казахский государственный театр драмы и комедии имени Мамбетова», - рассказал на брифинге глава столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов.

В фестивале также примут участие шесть зарубежных театров. Это Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули из Туркменистана, Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова, Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр, Джизакский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Санкт-Петербургский камерный театр.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 19:30 22 октября в Казахском государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова.

«На торжественном открытии театральной недели зрителям представят спектакль «Ғасырдан да ұзақ күн» Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. Также зрители смогут посмотреть спектакли, режиссером которых являлся Азербайжан Мамбетов. Торжественное закрытие фестиваля запланировано на 30 октября. Фестиваль пройдет в Казахском государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова, Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева и в Музыкальном театре юного зрителя», - добавил Даурен Бабамуратов.