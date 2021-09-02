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Шесть законов планируют принять в рамках реализации Послания Главы государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шесть законов планируется принять в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны». Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» поставлены конкретные задачи по обеспечению качественного роста экономики и повышению уровня жизни населения», - сказал во время заседания Правительства Асет Иргалиев.
Министр отметил, что всего в рамках Послания даны около 70 поручений.
«Необходимо принять шесть законов. Это законы о возврате в экономический оборот стрессовых активов, о личных подсобных хозяйствах, о развитии агломераций, по развитию науки, о профессиональных квалификациях. Внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы», - проинформировал глава МНЭ РК.
Вместе с тем, планируется утвердить три концепции - Концепции управления государственными финансами, миграционной политики, также семейной и гендерной политик.
По словам Асета Иргалиева, будет разработана программа инфраструктурного развития для каждого региона.
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