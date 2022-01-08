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    14:20, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Шесть вооруженных преступников убито в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе убито шесть вооруженных преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным оперативного штаба Жамбылской области, задержано 69 провокаторов, предотвращен ряд террористических актов, убиты 6 вооруженных преступников. Ранения получили пять сотрудников правоохранительных органов, повреждено более 100 служебных машин.

    В областном центре установлено 11 блокпостов. В течение минувших суток злоумышленники напали на блокпосты 4 раза.

    Операция по выявлению и задержанию членов вооруженных групп продолжается. Задействовано более 2 тысяч сотрудников полицией, КНБ, военнослужащих регионального командования «Юг», а также более 100 единиц техники.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область ЧП-2022
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