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Шесть вольников представят Казахстан на Играх исламской солидарности
8 Августа 2022 19:22

Шесть вольников представят Казахстан на Играх исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назван состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в Играх исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За медали будут бороться следующие спортсмены:

в весе до 57 кг – Рахат Калжан;

в весе до 65 кг – Адлан Аскаров;

в весе до 74 кг – Нуркожа Кайпанов;

в весе до 79 кг – Мейир Кошкенбаев;

в весе до 92 кг – Абдиманап Байгенжеев;

в весе до 97 кг – Мамед Ибрагимов.


Фото: olympic.kz



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