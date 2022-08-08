8 Августа 2022 19:22
Шесть вольников представят Казахстан на Играх исламской солидарности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назван состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в Играх исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
За медали будут бороться следующие спортсмены:
в весе до 57 кг – Рахат Калжан;
в весе до 65 кг – Адлан Аскаров;
в весе до 74 кг – Нуркожа Кайпанов;
в весе до 79 кг – Мейир Кошкенбаев;
в весе до 92 кг – Абдиманап Байгенжеев;
в весе до 97 кг – Мамед Ибрагимов.
Фото: olympic.kz
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