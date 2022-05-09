9 Мая 2022 16:51

Шесть ветеранов ВОВ проживают в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Четверо из них живут в Актау, двое - в Бейнеуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из фронтовиков Асан Аймагамбетов родился в 1925 году. Его призвали в ряды Советской Армии в 1943 году, как только ему исполнилось 18 лет. Воевал юный Асан на втором и четвертом Украинских фронтах под руководством маршала Рокоссовского. Участвовал во взятии Берлина, демобилизовался в 1948 году.

Награжден медалью «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени и юбилейными медалями.

Бисену​ Бокаеву в этом году 99 лет. Он родился в 1923 году. В армию призван в 1942 году, с 1942 по 1945 гг. проходил службу в пограничных войсках, с апреля 1944 года воевал на втором Украинском фронте, участвовал в Ясско-Кишиневской операции в боях за освобождение Бессарабии и Румынии. После войны служил в пограничных войсках. Демобилизовался в 1949 году.

Награжден орденами Красного знамени, Отечественной войны II степени, За боевые заслуги, в мирное время награжден орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «За самоотверженный труд», «10 лет Астаны», грамотой Верховного Совета Казахской Социалистической Республики.

Заривняк Ольга Платоновна​ родилась в 1927 году. В 2015 году переехала из Украины в​ город Актау к внучке. Когда война началась ей было 14 лет. Несмотря на свой юный возраст, Ольга была связной в партизанском отряде в своем родном городе. Она передавала важную информацию и помогала раненым солдатам. Имеет юбилейные награды.

Салазкин Василий Иванович родился в 1927 году. Воевал на первом Дальневосточном фронте, младший сержант. Награжден орденом Отечественной​ войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Еще два фронтовика проживают в Бейнеуском районе. Один из них Сауирбай Базарбаев. Он родился 5 мая 1925 года в селе Жарм­ыш Мангистауского района. Участник Великой Отечественной войны, на фронт ушел в 1943 году 18-летним юношей. Воевал на втором Белорусском фронте, участвовал в штурме и​ освобождении от противника​ города-крепости Кенигсберга, трижды был ранен.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 60 и 65 лет освобождению Республики Беларусь, юбилейными медалями Великой Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945 годах», медалями «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков», «10 лет Астане», «Победитель​ социалистического конкурса 1975 года». Кроме того, награжден знаком «Отличник советской потребительской кооперации», знаком «Ардагер 1941-1945 гг.». Долгие годы работал в сфере сельского хозяйства.

Еще один ветеран ВОВ Алуадин Оракулы. Он родился 25 марта 1925 года в Амангельдинском сельском совете Жылыойского района Гурьевской области. В 1942 году окончил 4 класс, а 15 января 1943 года был зачислен в армию. В августе того же года в составе 272 стрелкового полка 90-й гвардейской дивизии попал в самый центр ожесточенных сражений под Орлом, Курском, Белгородом. Участвовал в битве на Курской дуге, где был тяжело ранен. Инвалид Отечественной войны II группы.

Вернувшись с фронта работал главным бухгалтером в трех колхозах, избирался секретарем Колхозной организации. Неоднократно принимал участие в районной партийной конференции в качестве делегата. Будучи секретарем партийной организации в колхозе имени Микояна в 1954 году участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, был избран депутатом Эмбинского сельского совета (1959-1961 гг.).

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью «Победитель социалистического соревнования 1980 года», медалями «За освобождение Украины и Беларуси» и другими наградами.

С августа 1973 года по 1988 год работал главным бухгалтером, экономистом в совхозе Каракум. Имеет стаж работы 47 лет.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области осталось всего 11 ветеранов ВОВ.