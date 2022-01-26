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Шесть узбекистанцев выдворили из страны в ВКО
26 Января 2022 12:06
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УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Шесть граждан Узбекистана выдворили из страны в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В рамках проведения ОПМ «Правопорядок» проводится проверка рынков, строительных объектов, адресов и мест проживания временно и постоянно проживающих иностранных граждан на территории Восточно-Казахстанской области.
Так, при проверке села Бахты Урджарского района были выявлены шесть граждан Республики Узбекистан, которые занимались строительством автомойки без разрешения уполномоченного органа на осуществление трудовой деятельности. За указанное нарушение иностранцы привлечены к административной ответственности по статье 517 части 5 КоАП РК в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.
Принимающее лицо, гражданка Республики Казахстан, привлечена к административной ответственности по статье 519 части 1 КоАП РК в виде штрафа в размере 30 МРП.
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