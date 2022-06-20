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Шесть уголовных дел возбудили за незаконную ловлю рыбы в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2022, 22:50
Шесть уголовных дел возбудили за незаконную ловлю рыбы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала года Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства возбудила 6 уголовных дел в Восточно-Казахстанской области по факту незаконной добычи рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр области.

«Причиненный ущерб государству в виде незаконно добытой рыбы по каждому факту уголовных дел составил более 100 МРП. На правонарушителей наложены штрафы на сумму 7 млн тенге и предъявлено исков на сумму 11 млн тенге. Изъято 1980 кг рыбы, 259 орудий лова, 125 сетей, 7 лодок, 2 навесных мотора», - отметил главный специалист Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Серик Карыпов.

На подконтрольных водоемах международного и республиканского значения обитает 25 видов рыб, из них осваиваются промыслом 11 видов, изъятие которых осуществляется на основании утверждаемых лимитов вылова рыбы и других водных животных.

Заместитель руководителя Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Талгат Рахимжанов рассказал, что утверждена «Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы».

«К 2030 году в области планируется выращивать 9774 тыс. тонн товарной рыбы. Для достижения индикаторов на Бухтарминском водохранилище запланировано закрепить 7 участков введения садкового рыбного хозяйства, на сегодняшний день закреплены 3 участка, еще имеются 2 действующих предприятия по выращиванию форели в садках», - добавил Талгат Рахимжанов.

По инициативе Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов проводятся мероприятия по зарыблению личинками сиговых видов рыб Шульбинского и Бухтарминского водохранилищ Зайсан-Ертисского бассейна.

«Всего в Шульбинское водохранилище выпущены личинки сиговых видов рыб в количестве 17 млн 123 тыс. штук, а в Бухтарминское водохранилище 13 млн 3 тыс. штук», - сообщил спикер.


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