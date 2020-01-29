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Шесть участков ведущих в столицу дорог планируется открыть для движения

29 Января 2020 18:10
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Шесть участков ведущих в столицу дорог планируется открыть для движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня планируется открытие шести участков автодорог, ведущих в столицу. Об этом МИА «Казинформ» сообщил руководитель пресс-службы НК «ҚазАвтоЖол» Маржан Ордабай.

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Автодороги, ведущие в г. Нур-Султан:

1. «Нур-Султан-Щучинск» планируется открытие участка в 20.00 часов 29 января 2020 года.

2. «Нур-Султан-Темиртау» планируется открытие участка в 20.00 часов 29 января 2020 года.

3. «Екатеринбург-Алматы» (в сторону г. Костанай) планируется открытие участка в 7.00 часов 30 января 2020 года.

4. «Нур-Султан-Коргалжын» планируется открытие участка в 20.00 часов 29 января 2020 года.

5. «Нур-Султан-Киевка-Темиртау» планируется открытие участка в 18.00 часов 29 января 2020 года.

6. «Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты» планируем открытие участка в 20.00 часов 30 января 2020 года.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Дороги,
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