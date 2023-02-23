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Шесть участков дорог закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Февраля 2023, 09:25
Шесть участков дорог закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Временно закрыты шесть участков дорог в пяти областях Казахстана из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

По состоянию на 09:15 ч. 23 февраля т.г. в 5 областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 6 участках автодорог республиканского значения.

Актюбинская область – 2 участка:

- «Самара-Шымкент» км. 776-965 уч.г.Актобе-п.Карабутак, для всех видов автотранспорта;

- «Самара-Шымкент» км. 526-702 уч. гр.ЗКО-п.Маржанбулак, для всех видов автотранспорта;

Алматинская область – 1 участок:

- «Екатеринбург-Алматы» км. 2214-2436 уч. гр.Жамбылской области-п.Междуреченск, для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область – 1 участок:

- «Екатеринбург-Алматы» км. 2152-2214 уч. Бурылбайтал-с.Аксуйек, для всех видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область – 1 участок:

- «Самара-Шымкент» км. 394-526 уч.п.Жымпиты-гр. Актюбинской области, для грузового и общественного автотранспорта.

Карагандинская область – 1 участок:

- «Екатеринбург-Алматы» км. 1610-1854 уч. п.Аксу-Аюлы-г.Балхаш, для всех видов автотранспорта

Ограничение действует на 1 025 км, или 4,1% от общей сети автодорог республиканского значения.

Минувшей ночью израсходовано 1 100 кубометров противогололедного материала.


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