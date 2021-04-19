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    11:43, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Шесть убийств раскрыли по горячим следам за неделю казахстанские полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений совершено за неделю в Казахстане, сообщил на брифинге советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3 226 преступлений, 2 148 из них раскрыто в течение суток», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Он также сообщил, что полицейскими раскрыто по горячим следам 6 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 34 грабежа, 528 краж чужого имущества.

    Было также отмечено, что МВД продолжает реализацию проекта «Adaldyq alańy» во всех территориальных подразделениях полиции.

    Проект позволит сократить уровень бытовой коррупции и повысить доверие к органам внутренних дел.

    Сегодня приоритетом для полиции являются открытость и прозрачность, высокая антикоррупционная культура и общественный контроль, а проект «Adaldyq alańy» станет связывающим мостом между полицией и общественностью.

    Во фронт-офисе постоянно дежурят сотрудники, которые консультируют и помогают гражданам в решении широкого круга вопросов. Здесь же граждане могут подать заявление или записаться на личный прием к руководству департамента полиции.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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