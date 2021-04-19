Шесть убийств раскрыли по горячим следам за неделю казахстанские полицейские
«За неделю совершено 3 226 преступлений, 2 148 из них раскрыто в течение суток», - уточнил Нурдильда Ораз.
Он также сообщил, что полицейскими раскрыто по горячим следам 6 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 34 грабежа, 528 краж чужого имущества.
Было также отмечено, что МВД продолжает реализацию проекта «Adaldyq alańy» во всех территориальных подразделениях полиции.
Проект позволит сократить уровень бытовой коррупции и повысить доверие к органам внутренних дел.
Сегодня приоритетом для полиции являются открытость и прозрачность, высокая антикоррупционная культура и общественный контроль, а проект «Adaldyq alańy» станет связывающим мостом между полицией и общественностью.
Во фронт-офисе постоянно дежурят сотрудники, которые консультируют и помогают гражданам в решении широкого круга вопросов. Здесь же граждане могут подать заявление или записаться на личный прием к руководству департамента полиции.