Шесть убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3 125 преступлений, 2 102 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3125 преступлений, 2102 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» шесть убийств, один случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, раскрыт 31 грабеж, 453 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

Спикер также отметил, что министр внутренних дел Казахстана встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Встреча состоялась в рамках визита Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи в Нур-Султан.

Глава МВД акцентировал, что Президент страны уделяет особое внимание вопросам обеспечения прав человека, совершенствования правоохранительной деятельности, и рассказал о работе по соблюдению международных стандартов в этой области, гуманизации исполнения наказания и усилению гражданского контроля.

«Основными приоритетами реформы уголовно-исполнительной системы определены соблюдение прав человека, улучшение условий содержания осужденных и модернизация пенитенциарной инфраструктуры», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Министр сообщил о конкретных результатах работы по улучшению условий содержания и правового положения осужденных. Это и увеличение норм питания, веса посылок, перечня разрешенных предметов, установка терминалов для обращений осужденных минуя администрацию, внедрение видеопереговоров с родственниками, а также подготовка к передаче в Министерство здравоохранения функций медицинского обеспечения осужденных и многое другое.

В ходе встречи отмечено, что по поручению Главы государства для недопущения противоправных действий начата установка видеокамер во всех служебных помещениях полиции и пенитенциарных учреждениях.

Кроме того, учреждения полностью открыты для посещения в любое время Уполномоченным по правам человека, представителями общественно-наблюдательных комиссий, Национального превентивного механизма.

Участники обменялись мнениями о приоритетных вопросах и перспективах сотрудничества в области соблюдения прав человека, а также о рекомендациях ОБСЕ для стран-участниц Организации в данной сфере.

Ерлан Тургумбаев отметил высокий уровень взаимодействия с ОБСЕ и сообщил, что МВД принимает активное участие в мероприятиях, проводимых под эгидой ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, киберпреступностью, незаконной миграцией, наркобизнесом, а также соблюдению прав человека.

«Система ОВД сегодня открыта и готова к конструктивному диалогу для обеспечения законных прав и интересов граждан со всеми институтами гражданского общества, правозащитными и международными организациями», - сказал министр внутренних дел Казахстана.