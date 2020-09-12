Шесть тысяч свидетельств о рождении выдали с начала года в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В госкорпорации НАО «Правительстве для граждан» назвали самые востребованные семейные государственные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно во второе воскресенье сентября Казахстан отмечает День семьи. В связи с этим, в госкорпорации «Правительство для граждан» назвали ТОП-3 самых востребованных семейных государственных услуг. Ими оказались услуги по регистрации рождения детей, назначение социальных выплат по потере дохода в связи с беременностью и родами, а также назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним.

«Так, за 8 месяцев текущего года через ЦОНы Казахстана свидетельства о рождении ребенка получили более 145 тысяч новоиспеченных родителей, более 267 тысяч молодых мам получили пособия на рождение ребенка и по уходу за ним, а соцвыплаты по потере дохода в связи с беременностью и родами назначены более 134 тысячам казахстанцев. По Западно-Казахстанской области за текущий период было выдано около 6 тысяч свидетельств о рождении, почти 6 тысяч человек получили пособие по рождению ребёнка и уходу за ним, а также около 4 тысячам гражданам были назначены социальные выплаты в связи с беременностью и родами», – отметила PR-менеджер Западно-Казахстанского филиала НАО «Правительство для граждан» Магзура Нурмуханбетова.

Оформить все эти услуги можно не только в ЦОНах, но и на портале электронного правительства egov.kz, имея электронно-цифровую подпись, либо проактивно при помощи SMS, если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан. К слову, проактивная услуга по рождению ребенка стала доступной в Казахстане в конце 2017 года. Сразу после рождения ребенка родителям поступает SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Все сведения портал электронного правительства получает из информационных систем госорганов, а недостающую информацию запрашивает у услугополучателя через SMS-сообщения.

За три года более 85 тысяч казахстанских семей оформили услуги по рождению ребенка проактивным способом. Стоит отметить, что с начала года посредством портала электронного правительства egov.kz свой брак зарегистрировали более 53 тысяч пар.