Шесть тысяч студентов Атырауской области вакцинировались от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области , где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили шесть тысяч студентов. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 394 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 240 968 человек. Из них 6033 составляют студенты. Вторым компонентом вакцин привито 217 284 местных жителя.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92