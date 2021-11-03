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    13:26, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Шесть тысяч студентов Атырауской области вакцинировались от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области , где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили шесть тысяч студентов. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 394 местных жителя.

    Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 240 968 человек. Из них 6033 составляют студенты. Вторым компонентом вакцин привито 217 284 местных жителя.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92

    Как ранее сообщалось, 14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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