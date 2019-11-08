Шесть тысяч км автодорог в Казахстане станут платными в ближайшие 2 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом к 2024 году планируется охватить платными автодорогами порядка 11 тыс. км республиканской сети. На сегодняшний день на эти участки объявлен инвестиционный конкурс на проект внедрения и обслуживание открытой системы взимания платы, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Проект платности планируется ввести в 2 этапа. На 1 этапе будут внедрены порядка 6 тыс. км платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, Нур-Султан – Костанай – гр. РФ, Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау – Павлодар - гр. РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Талдыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – гр. Республики Узбекистан и Актау – Бейнеу.

С 2022 по 2023 годы предусмотрен 2 этап внедрения на остальных 5 тыс. км автодорог.

К слову, на сегодняшний день по действующим четырем платным участкам Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай сбор платы за проезд составил свыше 4 млрд тенге. Собранные средства направлены на содержание данных участков дорог и саму систему взимания платы.