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    14:43, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Шесть тысяч голов скота водворили на штрафстоянки в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Шесть тысяч бесхозного скота водворено на штрафстоянки в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «С начала года на территории области допущены пять фактов дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Павлодарскими полицейскими на постоянной основе проводятся предупредительная работа среди владельцев скотопоголовья, все они предупреждены об ответственности за бродячий скот, – рассказал инспектор местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Санжар Муликбаев.


    В настоящее время на территории области функционируют 146 штрафстоянок для бродячего скота. С начала года на штрафстоянки помещено около шести тысяч бродячего скота.
    «К примеру, 6 сентября в 15:45 часов в селе Александровка Щербактинского района по улице бесхозно бродили коровы, при этом мешая водителям на проезжей части дороги. Данный скот был загнан на штрафную стоянку. Позже был установлен владелец, в отношении него возбуждено административное производство по статье 408 части 1 КРКоАП», – сообщил Муликбаев.
    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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