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Шесть тысяч человек не могут покинуть круизный лайнер из-за китайской пары с симптомами коронавируса

30 Января 2020 17:16
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Шесть тысяч человек не могут покинуть круизный лайнер из-за китайской пары с симптомами коронавируса

РИМ. КАЗИНФОРМ - Шесть тысяч человек вынуждены находиться на итальянском круизном лайнере из-за пары, которая слегла с подозрением на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

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Прибывшие на борт круизного лайнера Costa Crociere на этой неделе супруги из Гонконга слегли с жаром и острым респираторным заболеванием несколько дней назад. Есть опасения, что они заразились коронавирусом.

Из-за сложившейся ситуации 6 тысячам пассажирам лайнера приказано не покидать судно.

Пара из Гонконга сейчас сдает все необходимые анализы. Для этого из Рима прибыли эксперты, специализирующиеся на инфекционных заболеваниях и вирусах. Пару держат в изоляции в больничной палате на борту корабля.

Они прибыли в Италию в аэропорт Мальпенса в Милане 25 января и поднялись на борт корабля в Савоне ранее на этой неделе.

Агентство также сообщает, что около 59 итальянцев будут доставлены по воздуху в Италию из города Ухань в Китае, где разразился коронавирус. Ожидается, что они проведут 14-дневный карантин на военном объекте в Италии.


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Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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