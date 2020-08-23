Шесть суток искали подростка в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция зарегистрировала 71 случай исчезновения и ухода из дома маленьких детей и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодарской области ежедневно полиция регистрирует до 5 фактов розыска детей



«Только с начала года зарегистрирован 71 факт уходов и безвестного исчезновения малолетних детей и подростков. Несвоевременное обращение по фактам ухода несовершеннолетних затрудняет их розыск,- рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Многие родители обращаются в полицию лишь по истечении десяти-двенадцати часов с момента ухода из дома ребёнка, что затрудняет поиски. Как правило, дети находятся силами служб департамента полиции, органов образования и волонтеров».



По его словам, из 71 ребёнка и подростка, которые потерялись, в течение часа были обнаружены 33, более, чем через час – пятеро, в течение суток – 28, более, чем через сутки – четыре ребёнка. Розыск малолетних детей и подростков полиция рассматривает как чрезвычайное происшествие, и сотрудники правоохранительных органов в этом случае выезжают незамедлительно.



«В первую очередь, причинами потери малолетних детей стали беспечность, бесконтрольность со стороны родителей и других законных представителей, - отметил спикер. - Так, ушёл со двора дома по улице Целинная шестилетний мальчик. В ходе розыска установлено, что ребёнок матерью был оставлен дома с отчимом, который уснул и не заметил, как ребёнок вышел самостоятельно из дома; только в 16.00 по возвращению домой матери обнаружили отсутствие ребёнка и обратились в полицию - к счастью, ребёнок полицейскими обнаружен в соседнем дворе, и таких примеров много».



По мнению главного полицейского региона, самовольны м уходам подростков старше десяти лет предшествуют ссора, конфликтная ситуация дома, отсутствие взаимопонимания между подростком и родителем, контроля за времяпрепровождением и кругом общения ребёнка.





«В дежурную часть города Экибастуза обратилась мать по розыску 17-летнего сына, который после конфликта ушёл из дома и не хотел возвращаться, и лишь спустя шесть суток парень найден и возвращён домой», - привёл пример Н. Масимов.