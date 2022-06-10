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Шесть суток ищут пропавшего мужчину в СКО
10 Июня 2022 03:00

Шесть суток ищут пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Абзала Жакупова. Поиски идут уже шестые сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, он житель Петропавловска. Из дома по улице Рахимова вышел в половине пятого утра 4-го июня и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Мужчина плотного телосложения, рост 173 см. Особые приметы: на ребре ладони татуировка «ЗА ПВ», имеет небольшой шрам на левой брови.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на канал «102».

С начала года в полицию поступило 189 заявлений об исчезновении людей, из них 5 до сих пор ищут.

Автор:
Корреспондент

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