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10 Июня 2022 03:00
Шесть суток ищут пропавшего мужчину в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Абзала Жакупова. Поиски идут уже шестые сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, он житель Петропавловска. Из дома по улице Рахимова вышел в половине пятого утра 4-го июня и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Мужчина плотного телосложения, рост 173 см. Особые приметы: на ребре ладони татуировка «ЗА ПВ», имеет небольшой шрам на левой брови.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на канал «102».
С начала года в полицию поступило 189 заявлений об исчезновении людей, из них 5 до сих пор ищут.
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