Шесть столичных заведений нарушили карантин за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониториговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, проверяя объекты предпринимательства города на предмет соблюдения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. За прошедшие сутки, 2 сентября было выявлено шесть заведений, где нарушали карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мониторинговая группа района Есиль зафиксировала несоблюдение режима работы в караоке-баре «Fashionbar», кафе «Velluto» и баре «Alanya».

В список нарушителей карантина попали бар «Мята» и кафе «Бистро», расположенные в районе Байконыр, а также кафе «Oasis» - в районе Сарыарка.

Все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости КВИ, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.