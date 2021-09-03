Шесть столичных заведений нарушили карантин за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониториговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, проверяя объекты предпринимательства города на предмет соблюдения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. За прошедшие сутки, 2 сентября было выявлено шесть заведений, где нарушали карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Мониторинговая группа района Есиль зафиксировала несоблюдение режима работы в караоке-баре «Fashionbar», кафе «Velluto» и баре «Alanya».
В список нарушителей карантина попали бар «Мята» и кафе «Бистро», расположенные в районе Байконыр, а также кафе «Oasis» - в районе Сарыарка.
Все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости КВИ, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.
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