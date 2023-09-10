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    18:43, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Шесть спортсменов Вооруженных сил завоевали медали в қазақ күресі

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    CЕЙШАЛ. КАЗИНФОРМ - В столичном спортивном комплексе имени Жаксылыка Ушкемпирова прошел VI фестиваль по одиннадцати национальным видам спорта: асық ату, жамбы ату, аударыспақ, бәйге, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу и другим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В состязании қазақ күресі приняли участие семь представителей Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба.

    В финальной схватке в весовой категории 100 кг «золото» завоевал служащий Вооруженных сил Тохтарбек Айдарбек, ему уступил одноклубник ефрейтор Айбек Изтлеуов, удостоившийся «серебра».

    Медаль золотого достоинства в весовой категории свыше 100 кг выиграл старший лейтенант Марат Байкамуров. В этом же весе бронзовую награду получил служащий Вооруженных сил Бейбарыс Абдигани.

    В весовых категориях 60 кг и 90 кг «бронзы» удостоились служащие Вооруженных сил Бекжан Толепов и Ерсултан Музаппаров соответственно.


    Теги:
    Вооруженные силы Спорт Армия
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