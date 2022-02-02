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Шесть спортсменов Национальной гвардии представят Казахстан на Олимпийских играх в Пекине

2 Февраля 2022 17:27
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Шесть спортсменов Национальной гвардии представят Казахстан на Олимпийских играх в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китае. Из 95 стран прилетят более четырех тысяч атлетов. В 15 дисциплинах (семь видов спорта) будут разыграны 109 комплектов медалей. За них поборются и казахстанцы, шестеро из которых военнослужащие Национальной гвардии Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

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Сборную Казахстана на Олимпийских играх будут представлять 34 спортсмена в восьми видах спорта. Среди них шесть военнослужащих штатной спортивной команды Национальной гвардии РК.

В биатлоне страну представят старший лейтенант Галина Вишневская и рядовой Александр Мухин, а в конькобежном спорте: ефрейтор Екатерина Айдова, имеющая три лицензии. В соревнованиях по фристайлу участвуют старший лейтенант Юлия Галышева и младший сержант Дмитрий Рейхерд. А в соревнованиях по фристайлу и акробатике выступит рядовой Жанбота Алдабергенова.

Удачи, здоровья и победного настроя олимпийцам пожелал Главный тренер Центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии Республики Казахстан полковник Сатжан Абишев.

«Мы знаем, что на Олимпийских играх не бывает легких баталий, понимаем, насколько это все сложно, но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу, но исходим из того, что наши спортсмены в целом сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс казахстанской спортивной школы и порадовать своих болельщиков», - добавил полковник С. Абишев.


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#Спорт   #Китай   #Нацгвардия   #Олимпиада-2022  
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