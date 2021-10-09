Шесть спектаклей представит карагандинский театр на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С гастролями в столицу приехал Карагандинский академический театр музыкальной академии. Шесть спектаклей представит коллектив театра на сцене «Астана Опера», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карагандинский академический театр музыкальной академии является единственным театром страны, который культивирует жанры оперетта и мюзикл. Нам исполнится 50 лет. К этой дате активно готовимся. Наш приезд на эту легендарную сцену в этот раз уже имеет вторичный показ. Не каждый театр заслуживает такой чести выступить на главной сцене страны. Мы привезли спектакли, которые, надеемся, понравятся зрителям. Это классика -оперетты «Сильва», классика И. Штрауса «Король вальса». Вместе с тем, привезли замечательные музыкальные сказки, которые характеризуют жанр нашего театра», - рассказал руководитель Карагандинского театра, заслуженный деятель РК Амантай Ибраев.

8,9,10 октября столичному зрителю будут представлены 6 спектаклей, среди которых три спектакля – для детей.

В труппе театра более 100 человек, есть заслуженные артисты, деятели, лауреаты международных конкурсов.

По словам руководителя театра, репетиции продолжаются второй день, артисты волнуются, потому что взору столичного зрителя были представлены мировые представления и премьеры.

«В череде этих мощных представлений нашим артистам волнительно выступать. Мы постараемся удержать планку нашего театра, чтобы соответствовать уровню столичного театра», - отметил Амантай Ибраев.

Афиша для юной аудитории представлена сказкой А. Абдинурова «Волшебная птица Самрук», которая основана на казахских легендах. Постановка показывает, как зародились известные народные символы и как они связаны с историей Казахстана. Глубокий смысл вложен в либретто – это любовь к Родине, своему народу, его традициям и мудрости.

«Мы возвращаемся к истокам нашего национального искусства. У нас был заново зарожден спектакль «Дударай» Евгения Брусиловского. Опера получила высокую оценку. В репертуар обязательно вставляем произведения казахстанских композиторов», - подчеркнул директор театра.

До конца года Карагандинский театр поставил перед собой ряд творческих задач. Детскую труппу театра ждут гастроли в Нижнем Новгороде. Также в планах с гастролями выступить в Шымкенте, куда коллектив поедет с более обширным репертуаром. Также ожидаются гастроли в кукольном театре Алматы.

«Имиджевое значение не только для нашего города, но и страны имеют Х фестиваль «Достар» оперетты и мюзикла. К нам приезжают замечательные коллективы. Фестиваль внесёт в копилку культурной жизни страны ещё одну красочную страницу искусствоведческого явления. Впереди также детский кукольный фестиваль «Кукляндия», где соберутся более шести стран. Все эти мероприятия пройдут в Караганде», - добавил Амантай Ибраев.

Всеми любимую сказку «Маленький Мук» Н. Макаревича исполнят 9 октября. Она ставилась в разное время во многих театрах мира. Это необыкновенная, яркая история, где происходят превращения и разгадываются тайны. Главный герой Мук был бедным, но очень умным мальчиком. Однажды он победил в состязании скороходов самого короля. О том, как приобретать настоящих друзей, как добро побеждает зло и зависть – именно об этом сказка карагандинского театра.

Детская музыкальная феерия «Волшебный цветок» О. Клюева вобрала в себя много песен, в ней интересные повороты в сюжете. Эта сказка играет новыми гранями и красками.

Весь взрослый гастрольный репертуар будет представлен на суд зрительской аудитории в вечернее время. Оперетты И. Кальмана «Сильва», И. Штрауса «Король вальса» и мюзикл А. Колкера «Труффальдино» - яркие, интересные, они, непременно, запомнятся своими сюжетами каждому.

Чем удивит зрителей «Король вальса» рассказала ассистент режиссера в оперетте, заслуженный деятель РК Елена Филинкова.

«Спектакль «Король вальса» у нас был поставлен в 2016 году выдающимся мировым режиссером из Санкт-Петербурга, с которой долго сотрудничаем. «Король вальса» задумывался, чтобы собрать в спектакле все мировые жемчужины выдающегося композитора Иоганна Штрауса. Нужно сказать, что раньше польки, кадрили и вальсы считались танцевальной музыкой, поэтому были второстепенными. Только благодаря маэстро Штраусу они обрели свою значимость и стали исполняться ведущими мировыми симфоническими оркестрами и оркестрами всего мира. Действие переносит нас в романтическое время доброй старой Европы в Вену. Самой основной в спектакле является музыка. В 2020 году отмечалось 150летие со дня рождения маэстро. Но, к сожалению, во время пандемии не смогли представить спектакль. А сегодня выпала возможность представить публике оперетту», - сказала Елена Филинкова.