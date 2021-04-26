Шесть случаев интернет-мошенничества за сутки зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за один день зарегистрировали сразу шесть фактов интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, два случая связаны со схемой «звонок из банка» - люди верили, что на их счетах отмечается подозрительная активность и переводили деньги на счета преступников либо, сами того не зная, оформляли кредиты. Еще три факта мошенничества касались предоплаты за товары и услуги.

Шестой факт связан с использованием мошенниками мессенджера Telegram.

38-летний житель Петропавловска наткнулся на канал, авторы которого обещали быстро «раскрутить деньги». Мужчина перечислил злоумышленникам девять тысяч российских рублей. Через несколько дней получил сообщение, что его вложения принесли ему дополнительные шесть тысяч рублей. То есть, теперь у него есть 15 тысяч рублей. Однако, чтобы снять всю сумму, нужно сделать следующее вложение. «Легкие» деньги вскружили голову и мужчина перевел мошенникам еще 17 тысяч рублей. Связь с «благодетелями» прервалась. Горожанин лишился более 150 тысяч тенге и обратился в полицию. Преступников ищут.



