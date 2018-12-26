-
-
-
10:55 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:51 127
-
08:28 126
-
-
-
-
-
-
07:06 192
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15 201
-
-
Шесть шахматистов представят Казахстан на чемпионате мира в Санкт-Петербурге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В российском Санкт-Петербурге сегодня стартует чемпионат мира по рапиду и блицу. Накануне Нового года там сойдутся самые яркие звезды шахмат: Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Левон Аронян и Сергей Карякин. Казахстан на соревнованиях представят шесть лучших шахматистов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
Честь нашей республики в городе на Неве в мужских соревнованиях будут защищать Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов. А Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева сразятся в женском турнире.
«Ранее нам уже приходилось встречаться с Карлсеном на турнирах, - поделился международный гроссмейстер Ринат Джумабаев. - На сегодняшний день он считается сильнейшим шахматистом со стальными нервами, который практически не допускает ошибок. Однако выиграть можно любого соперника, и мы готовы показать высокий результат».
Серьезную конкуренцию нашим шахматисткам составят спортсменки с мировым именем: россиянки Александра Костенюк и Катерина Ланго, сёстры Музычук из Украины, а также победительница чемпионата мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
«Я возлагаю большие надежды на это соревнование, - говорит международный мужской мастер Жансая Абдумалик. - И хотя это только мой второй чемпионат мира среди взрослых, я чувствую, что уверена в своих силах. И, конечно же, я была бы не против матч-реванша с Марией Музычук».
В чемпионате мира по рапиду и блицу примут участие более 300 шахматистов из 37 стран мира. Спортсмены поборются за призовой фонд почти в 2 млн. долларов.
Генеральный партнер Казахстанской федерации шахмат - АО «ФНБ «Самрук Казына»,социальный партнёр - фонд развития социальных проектов «Sumruk-Kazyna Trust». Генеральный спонсор КФШ - научно образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова.
- Убийственный нокаут Головкина попал в число лучших
- Сборная Казахстана по боксу может провести совместный сбор с профессионалами
- Музей спортивных достижений открылся в Караганде
- Чемпион зимней Паралимпиады Александр Колядин получил орден «Құрмет»
- ХК «Сарыарка» официально объявил об изменениях в составе
- Известный боксер рассказал о перспективах Алимханулы и Елеусинова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана