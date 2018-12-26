Шесть шахматистов представят Казахстан на чемпионате мира в Санкт-Петербурге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В российском Санкт-Петербурге сегодня стартует чемпионат мира по рапиду и блицу. Накануне Нового года там сойдутся самые яркие звезды шахмат: Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Левон Аронян и Сергей Карякин. Казахстан на соревнованиях представят шесть лучших шахматистов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Честь нашей республики в городе на Неве в мужских соревнованиях будут защищать Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов. А Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева сразятся в женском турнире.

«Ранее нам уже приходилось встречаться с Карлсеном на турнирах, - поделился международный гроссмейстер Ринат Джумабаев. - На сегодняшний день он считается сильнейшим шахматистом со стальными нервами, который практически не допускает ошибок. Однако выиграть можно любого соперника, и мы готовы показать высокий результат».

Серьезную конкуренцию нашим шахматисткам составят спортсменки с мировым именем: россиянки Александра Костенюк и Катерина Ланго, сёстры Музычук из Украины, а также победительница чемпионата мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

«Я возлагаю большие надежды на это соревнование, - говорит международный мужской мастер Жансая Абдумалик. - И хотя это только мой второй чемпионат мира среди взрослых, я чувствую, что уверена в своих силах. И, конечно же, я была бы не против матч-реванша с Марией Музычук».

В чемпионате мира по рапиду и блицу примут участие более 300 шахматистов из 37 стран мира. Спортсмены поборются за призовой фонд почти в 2 млн. долларов.

Генеральный партнер Казахстанской федерации шахмат - АО «ФНБ «Самрук Казына»,социальный партнёр - фонд развития социальных проектов «Sumruk-Kazyna Trust». Генеральный спонсор КФШ - научно образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова.