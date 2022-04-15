Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Шесть сельских округов отрезаны от райцентра в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Апреля 2022, 22:00
Шесть сельских округов отрезаны от райцентра в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области шесть сельских округов в Кызылкогинском районе из-за разлива талых вод отрезаны от райцентра Миялы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за угрозы затопления села Миялы было принято решение для пропуска воды вскрыть трассу областного значения Миялы- Карабау -Индер. На сегодня после вскрытия дорожного полотна уровень воды на западной части автодороги снизился на два метра. Но после того, как дорога была вскрыта, шесть сельских округов оказались отрезанными от районного центра. Однако жители имеют сообщение с соседним Индерским районом. Оттуда осуществляется подвоз продуктов питания, есть возможность отправиться за медицинской помощью. Для тех, кому срочно нужно попасть в райцентр Миялы выделена резиновая лодка с подвесным мотором, которая осуществляет переправу людей. Уже переправлены 98 человек. На данный момент угрозы подтопления села Миялы не имеется. Ситуация находится на контроле»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, режим ЧС объявили в одном из районов Атырауской области.


Атырауская область   Происшествия   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области