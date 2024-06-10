Шесть сданных в эксплуатацию многоквартирных домов простаивали полтора года в области Жетысу
Высшей аудиторской палатой РК проведены проверки по вопросу простаивания сданных в эксплуатацию жилых домов в ряде регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По вопросу «простаивания» готовых жилых домов в регионах. В соответствии с перечнем объектов государственного аудита ВАП РК на 2024 год, проведены аудиторские мероприятия в Абайской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу. По итогам аудиторского мероприятия в Жетысуской области установлено, что затягивание производства работ по благоустройству, наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и телефонизации, приобретаемых у разных подрядных организаций через отдельные процедуры государственных закупок, привели к простаиванию на более чем на 1,5 года уже сданных в эксплуатацию четырех 60-ти квартирных и двух 80-ти квартирных жилых домов с общей стоимостью около 5 870,9 млн тенге, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.
Данные проекты, как отметили в ВАП, были направлены для решения жилищных проблем социально защищаемых категорий граждан (400 семей), которые до сих пор ожидают получения своих квартир.
— Аналогичный факт установлен в области Улытау, где наличие проблемы с магистральными отопительными системами города Жезказгана привели к полной заморозке построенного в 2023 году жилого дома стоимостью 557,6 млн тенге, — добавили в ведомстве.