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    11:44, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Шесть сданных в эксплуатацию многоквартирных домов простаивали полтора года в области Жетысу

    очередь на жилье
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Высшей аудиторской палатой РК проведены проверки по вопросу простаивания сданных в эксплуатацию жилых домов в ряде регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По вопросу «простаивания» готовых жилых домов в регионах. В соответствии с перечнем объектов государственного аудита ВАП РК на 2024 год, проведены аудиторские мероприятия в Абайской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу. По итогам аудиторского мероприятия в Жетысуской области установлено, что затягивание производства работ по благоустройству, наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и телефонизации, приобретаемых у разных подрядных организаций через отдельные процедуры государственных закупок, привели к простаиванию на более чем на 1,5 года уже сданных в эксплуатацию четырех 60-ти квартирных и двух 80-ти квартирных жилых домов с общей стоимостью около 5 870,9 млн тенге, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Данные проекты, как отметили в ВАП, были направлены для решения жилищных проблем социально защищаемых категорий граждан (400 семей), которые до сих пор ожидают получения своих квартир.

    — Аналогичный факт установлен в области Улытау, где наличие проблемы с магистральными отопительными системами города Жезказгана привели к полной заморозке построенного в 2023 году жилого дома стоимостью 557,6 млн тенге, — добавили в ведомстве. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Жетысуская область Высшая аудиторская палата РК Очередь на жилье Жилье
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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