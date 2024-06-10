Шесть сданных в эксплуатацию многоквартирных домов простаивали полтора года в области Жетысу

— По вопросу «простаивания» готовых жилых домов в регионах. В соответствии с перечнем объектов государственного аудита ВАП РК на 2024 год, проведены аудиторские мероприятия в Абайской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу. По итогам аудиторского мероприятия в Жетысуской области установлено, что затягивание производства работ по благоустройству, наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и телефонизации, приобретаемых у разных подрядных организаций через отдельные процедуры государственных закупок, привели к простаиванию на более чем на 1,5 года уже сданных в эксплуатацию четырех 60-ти квартирных и двух 80-ти квартирных жилых домов с общей стоимостью около 5 870,9 млн тенге, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.