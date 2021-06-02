Шесть рейсов задерживается в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживается шесть рейсов, передает МИА «Казинформ».

Причины задержки рейсов назвал пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.

«Рейс Нур-Султан - Семей задерживается до 16.30, по расписанию должен был вылететь в 12.25. Причина - замена воздушного судна.

Рейс Нур-Султан - Туркестан задерживается до 19.25, по расписанию должен был вылететь в 16.20, также замена воздушного судна.

Рейс Нур-Султан - Алматы задерживается до 20.50, по расписанию должен был вылететь в 18.25, задержка рейса в связи с поздним прибытием воздушного судна.

Также задерживается рейс Нур-Султан - Атырау - до 14.40, из-за позднего прибытия воздушного судна.

Рейс Нур-Султан - Талдыкорган задерживается до 21.20, по расписанию должен был вылететь в 15.30, причина - позднее прибытие.

Рейс Нур-Султан - Актобе задерживается до 20.30, в связи с поздним прибытием воздушного судна», - сказал представитель аэропорта.

Полную информацию администрация аэропорта просит узнавать в колл-центрах авиакомпаний.