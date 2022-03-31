РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:48, 31 Март 2022 | GMT +6

    Шесть рейсов задержали в аэропорту Алматы из-за сообщения о минировании

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Шесть рейсов на вылет было задержано в Международном аэропорту Алматы в связи с информацией о минировании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Международном аэропорту Алматы подтвердили, что сегодня была получена информация о заложенной бомбе на территории терминала. В связи с данной ситуацией в аэропорту шесть рейсов на вылет было задержано.

    «Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала. Пока насчёт вечерних рейсов информации нет. Будем информировать по мере поступления. В результате комплексной проверки полученная ранее информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

    По последним данным полиции города, ещё по трем объектам - два торговых дома и ВУЗ - отбой. Информация не подтвердилась. Все проверенные объекты уже работают в штатном режиме.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы «заминировали» семь объектов.

    Теги:
    МВД РК Авиация Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Аэропорт Алматы для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!