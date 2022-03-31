Шесть рейсов задержали в аэропорту Алматы из-за сообщения о минировании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Шесть рейсов на вылет было задержано в Международном аэропорту Алматы в связи с информацией о минировании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Международном аэропорту Алматы подтвердили, что сегодня была получена информация о заложенной бомбе на территории терминала. В связи с данной ситуацией в аэропорту шесть рейсов на вылет было задержано.

«Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала. Пока насчёт вечерних рейсов информации нет. Будем информировать по мере поступления. В результате комплексной проверки полученная ранее информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

По последним данным полиции города, ещё по трем объектам - два торговых дома и ВУЗ - отбой. Информация не подтвердилась. Все проверенные объекты уже работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы «заминировали» семь объектов.