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Шесть регионов Узбекистана будет обслуживать казахстанское генконсульство в Самарканде

Автор:  
Мадибек Джанибеков
29 Апреля 2021, 14:54
Шесть регионов Узбекистана будет обслуживать казахстанское генконсульство в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Шесть регионов Узбекистана войдут в консульский округ новой казахстанской дипмиссии в Самарканде. Об этом сегодня в ходе официальной церемонии открытия учреждения в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель генерального консульства Азамат Аубеков.

«Указ об открытии генерального консульства Республики Казахстан в городе Самарканде подписан Главой государства в сентября 2020 года. Выбор пал на Самарканд не случайно, так как он находится не только в центральной части Узбекистана, но и всей Центральной Азии. Этот город находится на перекрестке всех автомобильных путей, является жемчужиной современного Узбекистана, с большой культурой, историей», - сказал казахстанский дипломат.

Деятельность дипмиссии в Самарканде призвана придать импульс казахстанско-узбекским отношениям, на котором лежат конкретные задачи по решению консульско-правовых вопросов и взаимодействию с местными органами, расширение экономического, туристического и инвестиционного сотрудничества.

«В ближайшем будущем население региона составит больше миллиона человек, что послужит дополнительным стимулом для привлечения инвестиций, развития двустороннего сотрудничества во всех сферах. Помимо Самаркандской области, в консульский округ генерального консульства войдут Джизакская, Бухарская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области, а также Республика Каракалпакстан. У людей много накопившихся проблем, до последнего времени наши соотечественники вынуждены были ездить по многим вопросам в Ташкент», - отметил Азамат Аубеков.

Генконсул добавил, что до официального открытия представительство работало в тестовом режиме, параллельно велись работы по настройке баз данных и компьютерного оборудования. С сегодняшнего дня дипмиссия начинает полноценную работу.

Напомним, сегодня в Самарканде состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Республики Казахстан. В торжественном мероприятии приняли участие посол РК в Узбекистане Дархан Сатыбалды и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.


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