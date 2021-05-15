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    13:50, 15 Май 2021 | GMT +6

    Шесть регионов РК по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 15 мая 2021 года шесть регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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