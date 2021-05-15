Шесть регионов РК по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 15 мая 2021 года шесть регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.