Шесть раз выезжали на тушение возгораний в одном доме пожарные Шахтинска

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные специализированной пожарной части №3, дислоцирующейся в городе Шахтинске Карагандинской области, в течение этого года шесть раз выезжали на тушение пожаров по одному адресу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый пожар в посёлке Долинке по улице Транспортная, 98 произошел вечером 8 марта. Горение произошло в углярке на площади 10 кв.м. Тогда в частном доме сгорело три тонны угля.

Второй раз сообщение о пожаре поступило 18 апреля в 23:58. Произошло горение на площади 4 кв.м сарая, пристроенного к жилому дому.

В третий раз пожарные выезжали по этому адресу 2 мая. Горела хозяйственная постройка, примыкающая к жилому дому. Общая площадь горения составила 30 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожарных не допущено распространение огня на жилой дом.

Четвертый вызов на этот адрес поступил 31 октября в 09:37. Произошло горение деревянной обрешетки кровли жилого дома и хозпостройки на общей площади 120 кв.м.

Следующий вызов поступил вечером этого же дня. На момент прибытия происходило горение деревянных конструкций кровли, мебели, домашних вещей, дверных и оконных блоков на общей площади 60 кв.м., с последующим обрушением перекрытия.

Шестой по счету пожар по этому адресу произошел вчера, 3 ноября. На территории жилого дома произошло горение деревянных конструкций кровли отдельно стоящей летней кухни на площади 50 кв.м.

«Пострадавших на пожарах нет. В доме проживает семья. Сообщения о пожарах каждый раз поступают от бдительных соседей. Во всех случаях причинами пожаров стали поджоги и неосторожное обращение с огнем», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

Виновны ли жильцы дома или кто-то посторонний устраивает пожары, будут устанавливать в полиции. Материалы дел по пожарам переданы в местный отдел полиции.