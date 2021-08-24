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Шесть раз обворовал придорожных торговцев житель Алматинской области

24 Августа 2021 21:18
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Шесть раз обворовал придорожных торговцев житель Алматинской области

ЕСИК. КАЗИНФОРМ - Сельчанин шесть раз обворовал придорожных торговцев в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 9 по 22 августа в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило шесть заявлений о кражах от 29-летнего жителя Талгара и 23-летнего жителя Есика. Они заявили, что у них систематически в ночное время неизвестное лицо похищает сотовые телефоны и деньги. Ущерб в общей сложности составил 455 тысяч тенге. Факты зарегистрированы в ЕРДР. Уучастковый инспектор, проведя ряд оперативно-поисковых мероприятий, задержал подозреваемого, оказавшегося 21-летним жителем села Енбекши. Последний, после предъявления неопровержимых доказательств, признался в кражах.

Он ночью дожидался, когда торговцы в палатках у автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» уснут и похищал у них деньги и сотовые телефоны, которые продавал в Алматы за 10-15 тысяч тенге. Выяснилось, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 п. 2 УК РК.

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#Алматинская область   #МВД РК  
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