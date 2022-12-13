Шесть работников «Байконурэнерго» получили отравление на рабочем месте

13 Декабря 2022, 15:21

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 9 декабря 2022 года шесть работников цеха топливоподачи ГУП ПЭО «Байконурэнерго» с признаками отравления были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в медсанчасть. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры комплекса «Байконур», которая с целью установления причин случившегося инициировала проверку на данном предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов прокурор комплекса «Байконур» Александр Трифонов выехал на место происшествия, где осмотрел рабочие места пострадавших и был проинформирован руководством предприятия о возможных причинах случившегося», - говорится в сообщении.

Как стало известно, в настоящее время следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур» по данному факту проводится доследственная проверка.

МИА «Казинформ» связался с генеральным директором «Байконурэнерго» Юрием Адамчуком, который прокомментировал текущую ситуацию.

«В пятницу, 9 декабря, после обеда работники цеха теплоподачи почувствовали себя плохо, началась рвота, кишечные расстройства. По их заявлению, они отравились мазутом. В госпитале двоим промыли желудки, четверым в реанимации поставили капельницы. По официальному заключению врачей, состояние больных было стабильным, часть из них хотела в то же день вернуться домой. Но их не отпустили. Планируется, что выпишут ребят сегодня», - рассказал директор «Байконурэнерго».

По мнению руководителя предприятия, никакого отравления химическими веществами не было. Рабочие занимались разгрузкой мазута, сливали топливо из железнодорожных цистерн. Работы велись на открытом воздухе, концентрации загазованности не было.

«50 лет работаем таким образом, схема штатная, есть проектная сливная эстакада. Аварий техногенного характера, инцидентов, нарушений циклов работы не было. Есть средства объективного контроля», - отметил Ю. Адамчук.

Согласно правилам, работники этого цеха работают 15 минут до обеда, 15 минут после обеда. Дальше процесс слива контролируется автоматически. «Байконурские медики взяли также анализ продуктов питания. В цехе рабочие кушать не должны. Сейчас прокуратура ведет проверку, врачи тоже дадут свое заключение, ждем результата. Еще раз повторюсь: жизни и здоровью работников ничто не угрожает, им была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сказал в заключение Ю. Адамчук.

Как сообщалось ранее, с весны 2022 года начались работы по переводу теплоэлектростанции Байконура на казахстанский газ.