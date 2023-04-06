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Шесть противопехотных мин и пять гранат нашел акмолинец на пустыре

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 10:03
Шесть противопехотных мин и пять гранат нашел акмолинец на пустыре Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Необычную находку житель села Тасты – Талды Жаркаинского района обнаружил 4 апреля на пустыре. По словам акмолинца, во время сбора черного металла с помощью специального устройства, на глубине около 50 см он обнаружил предположительно взрывчатые вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Об инциденте мужчина сразу же сообщил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и саперы.

Найденные взрывчатые вещества, а именно, 3 противотанковые мины, 6 противопехотных мин и 5 гранат модели Ф-1 и РГД-5, осмотрены и вынесено заключение, что они являются учебными и не представляют опасности для жизни.

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Также проверена близлежащая территория, предметов похожих на взрывчатые вещества не обнаружено.

Факт обнаружения взрывчатых веществ зарегистрирован в ЕРДР, назначены экспертизы, правоохранители выясняют, как данные предметы могли оказаться на пустыре.


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