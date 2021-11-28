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Шесть проституток поставили на профучет в Таразе

28 Ноября 2021 23:23
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Шесть проституток поставили на профучет в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп трафик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 36 человек привлечены к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП Республики Казахстан (Приставание в общественных местах).

«Наказание по этой статье влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей, или же штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до пяти суток», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на профилактический учет поставлены один человек по категории «сутенер» и шесть женщин за занятие проституцией.

«Одна из задержанных находилась в розыске в городе Алматы, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – И в связи с этим была водворена в следственный изолятор для дальнейшего этапирования в город Алматы».

«Проведение ОПМ «Стоп трафик» направлено на предупреждение и выявление фактов торговли людьми, незаконного лишения свободы, вовлечения в занятие проституцией, организации притонов и сводничества. Профилактическое мероприятие продолжается», - рассказал сотрудник управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Ильхом Салахотдинов.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Галина Скрипник

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