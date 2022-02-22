+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шесть профилактических спусков лавин провели в ВКО

22 Февраля 2022 22:28
Поделиться:
Шесть профилактических спусков лавин провели в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжают очищать от снега лавиноопасные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана - ДЧС Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС

Сегодня на участке автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай» (58-66 километр) проведен профилактический спуск лавин. В регионе лавинная опасность сохраняется уже несколько дней. Специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО отметили, что в результате 6 взрывов сошло 7300 кубометров снежной массы.

«С начала зимнего периода в области произведено 46 спусков с общим объемом спущенного снега 37010 куб. м», - отметил Омар Дузгумбаев, руководитель областного филиала «Казселезащита».

Специалисты-наблюдатели областного филиала Казселезащиты ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Погода   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта
Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана - ДЧС
Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
3 Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
4 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
5 Новый начальник управления полиции назначен в Семее
6 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Читайте также
Новый начальник управления полиции назначен в Семее
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Новый начальник управления полиции назначен в Семее
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив