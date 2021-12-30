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Шесть призовых мест на международном художественном конкурсе заняли школьники из Павлодара

30 Декабря 2021 04:44
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Шесть призовых мест на международном художественном конкурсе заняли школьники из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Международный конкурс «Город, в котором тепло» детского изобразительного творчества, прошедший в России, собрал свыше 500 работ детей из трёх стран. Школьники из Павлодара завоевали шесть призовых мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На международный конкурс «Город, в котором тепло» детского изобразительного творчества было представлено более 500 рисунков и предметов декоративно-прикладного творчества учащихся и воспитанников художественных школ и школ искусств России, Беларуси, Казахстана, в том числе работы 26 учащихся детской художественной школы - клуба ЮНЕСКО Павлодара, - рассказали в отделе образования Павлодара. - По итогам конкурса павлодарские участники заняли 6 призовых мест».

Конкурс состоялся в российском городе Волгоград. Все работы были отобраны для представления в итоговой выставке. Победителем конкурса за рисунок «Заповедники Казахстана. Боровое», выполненный цветными карандашами, стала 15-летняя Карина Тулегенова.

«Карина в школе занимается пятый год. За этот период она представляла свои работы на конкурсах, выставках разного уровня, - отметили в органах образования. - Карина стала победителем международного конкурса детского рисунка «Палитра талантов» в Новосибирске в октябре 2021 года. Её 4 работы «Осень на Иртыше» в акварели, «Образ природы», выполненная в смешанной технике, «Золотая осень» гуашью и «Старый и новый город» в акварели в декабре отправлены на международные конкурсы «Дети рисуют мир. Центральная Азия» в Алматы, «Россия - щедрая душа» в России».

«Я очень люблю рисовать и люблю учиться новым техникам. Например, сейчас я со своим педагогом Анжеликой Николаевной рисую картины маслом, - рассказывает Карина. - За время учёбы в художественной школе я приобрела навыки рисования акварелью, гуашью, графическими материалами, а в первый год обучения здесь мне довелось как победителю международного конкурса «Дети рисуют мир. Исламские страны» побывать в Марокко».

Дипломантами этого конкурса в Волгограде за работу «Путешествие во времени», выполненную в смешанной технике, стала Хмель Дарья (14 лет), за работу «Шёлковый путь», выполненную цветными карандашами, - Чичмаренко Маргарита (14 лет), за работу «Осенняя экскурсия», написанную гуашью, - Терещенко Юлия (13 лет), за работу «Мой город Павлодар», выполненную в смешанной технике, - Кучерявский Сергей, за работу «Поездка в горы» (гуашь) – шестилетняя Улевская София.


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#Павлодарская область   #Регионы   #Молодежь   #Искусство  
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Автор:

Антон Гагарин

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