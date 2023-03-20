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Шесть политических партий проходят в Мажилис: данные exit-poll Института Евразийской интеграции

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Марта 2023, 00:07
Шесть политических партий проходят в Мажилис: данные exit-poll Института Евразийской интеграции Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Озвучены первые результаты exit-poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои данные озвучил Институт Евразийской интеграции во время онлайн-марафона «Сайлау-2023».

Явка составила 53,25%.

По данным Института, результаты exit-poll следующие:

Партия «AMANAT» – 53,46%.

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,52%;

Партия «Respublica» – 8,9%.

Народная партия Казахстана – 6,25%;

Партия зеленых «Байтақ» – 3,22%;

Демократическая партия «Ақ жол» – 7,87%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%.

По данным Института Евразийской интеграции, опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 - в городах, 76 - в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей.

Добавим, что 4,47% избирателей ответили, что они проголосовали «Против всех».


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