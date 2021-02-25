РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:21, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Шесть подростков помещены в центр временной адаптации в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Шесть подростков помещены в центр временной адаптации в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Алматинской области с 22 по 26 февраля проходит ОПМ «Подросток». Основная цель мероприятия – профилактика правонарушений и преступлений среди подростков и защита их прав.

    «За два дня выявлено 454 административных правонарушения, 408 подростков доставлены в органы внутренних дел для проведения разъяснительной работы и составления соответствующего административного протокола. В том числе имелись нарушения по пребыванию ребенка, не достигшего совершеннолетия, вне дома в ночное время, посещение им развлекательных заведений, реализация табачной и алкогольной продукции и т.д. По части воспитания детей составлено 42 протокола и наложены штрафы. Шесть подростков помещены в центр временной адаптации», – сообщил начальник УМПС ДП Алматинской области Багдат Ашимов.

    Стражи порядка представили 50 материалов на рассмотрение специальной комиссии по защите прав детей. В рамках мероприятия 65 несовершеннолетних поставлены на специальный учет и взяты на контроль. По информации представителей полиции, в период ОПМ правоохранители проверили 623 развлекательных заведения. Среди них рестораны, кафе, компьютерные клубы, торговые точки и различные развлекательные заведения, также подвальные помещения.



    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!