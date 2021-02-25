ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Шесть подростков помещены в центр временной адаптации в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматинской области с 22 по 26 февраля проходит ОПМ «Подросток». Основная цель мероприятия – профилактика правонарушений и преступлений среди подростков и защита их прав.

«За два дня выявлено 454 административных правонарушения, 408 подростков доставлены в органы внутренних дел для проведения разъяснительной работы и составления соответствующего административного протокола. В том числе имелись нарушения по пребыванию ребенка, не достигшего совершеннолетия, вне дома в ночное время, посещение им развлекательных заведений, реализация табачной и алкогольной продукции и т.д. По части воспитания детей составлено 42 протокола и наложены штрафы. Шесть подростков помещены в центр временной адаптации», – сообщил начальник УМПС ДП Алматинской области Багдат Ашимов.

Стражи порядка представили 50 материалов на рассмотрение специальной комиссии по защите прав детей. В рамках мероприятия 65 несовершеннолетних поставлены на специальный учет и взяты на контроль. По информации представителей полиции, в период ОПМ правоохранители проверили 623 развлекательных заведения. Среди них рестораны, кафе, компьютерные клубы, торговые точки и различные развлекательные заведения, также подвальные помещения.



