Шесть переливов через автодороги зафиксировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области рассказали о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, подтоплений жилых домов и населенных пунктов нет. Зарегистрированы шесть переливов через автодороги областного и местного значения.

Повышение уровня воды в реке Есиль привело к образованию перелива через дорогу районного значения «Разгульное-Шоптыколь». Ширина перелива – 4 метра, глубина – 30-35 см. Проезд для автотранспорта закрыт, есть альтернативный проезд через село Дружба.

В Тайыншинском районе наблюдается перелив талых вод шириной шесть метров через дорогу местного значения «Тайынша-Кантемировское». Проезд перекрыт, произведена отсыпка шлаком для преграждения проезда. Имеются альтернативные пути объезда через села Кирово и Берлиновка.

В Тимирязевском районе – перелив талых воды через областную дорогу «Тимирязеов-Аксуат» шириной 50 метров, глубиной 15 см. Автомобильное движение не нарушено.

В Айыртауском районе наблюдаются два перелива. Первый шириной 20-30 метров - на автодороге областного значения «Арыкбалык-Саумалколь». Есть две водопропускные трубы, работают на полную мощность. Второй перелив – на 12 км этой же дороги, шириной 30 метров. Водопропускной трубы нет. Проезд для автотранспорта имеется.

Один участок – подъездной путь к селу Болоградовке района Шал акына – размыло водой. Причиной размытия стало большое поступление талых вод с полей в реку Шудасай. Угрозы подтопления населенному пункту нет, имеется объездной путь через село Узынжар.

На всех участках выставили предупреждающие знаки.

«В целях предупреждения подтоплений населённых пунктов и транспортных коммуникаций местные исполнительные органы, департамент по чрезвычайным ситуациям и службы гражданской защиты с начала паводкового периода откачали 109 тысяч кубометров воды, заполнили 25,5 тысяч мешков инертными материалами, укрепили 1,8 тысячи метров дамб, уложили 1,7 тысячи мешков, расширили и углубили 15,5 тысячи метров каналов. В работах задействованы 59 человек, 16 единиц техники и 5 мотопомп», - сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что спасателей перебрасывают в районы, наиболее подверженные подтоплениям во время паводка.