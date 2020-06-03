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Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

3 Июня 2020 21:48
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Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусной инфекцией перевели из реанимации в обычное отделение: городе Алматы - 3, городе Шымкент - 1, Павлодарской области - 1, Мангистауской области - 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.

Всего по РК 200 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение:

г. Нур-Султан - 48,

г. Алматы - 32,

Алматинской области - 3,

Карагандинской области – 14,

Атырауской области – 20,

г. Шымкент- 31,

Кызылординской области - 11,

Западно-Казахстанской области - 7,

Павлодарской области – 7,

Мангистауской области – 9,

Восточно-Казахстанской области – 1,

Туркестанской области – 2,

Актюбинской области – 1,

Жамбылской области – 14.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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