Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 пациентов с коронавирусной инфекцией перевели из реанимации в обычное отделение: городе Алматы - 3, городе Шымкент - 1, Павлодарской области - 1, Мангистауской области - 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.
Всего по РК 200 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение:
г. Нур-Султан - 48,
г. Алматы - 32,
Алматинской области - 3,
Карагандинской области – 14,
Атырауской области – 20,
г. Шымкент- 31,
Кызылординской области - 11,
Западно-Казахстанской области - 7,
Павлодарской области – 7,
Мангистауской области – 9,
Восточно-Казахстанской области – 1,
Туркестанской области – 2,
Актюбинской области – 1,
Жамбылской области – 14.
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