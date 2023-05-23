Шесть пьяных водителей задержали на дорогах Павлодара за сутки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Шесть пьяных водителей задержали на дорогах города Павлодара за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вождение в состоянии опьянения квалифицируется Кодексом РК об административных правонарушениях как одно из самых тяжких правонарушений в сфере дорожного движения. Если же водитель повторно сядет за руль в состоянии опьянения, то ему уже грозит уголовная ответственность. Пьяные за рулем опасны и непредсказуемы, водители подвергают опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения. Только за истекшие сутки в Павлодарской области полицейскими было задержано 6 водителей, севших за руль авто подшофе.

Всего же с начала года за езду в алкогольном опьянении привлечены к административной ответственности 459 водителей.

Так, 17 мая сотрудниками взвода патрульной полиции города Аксу был остановлен мотоцикл Sonlik, при проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. Согласно заключению медицинского освидетельствования 22-летний горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом водительских прав у мужчины не имелось. В отношении водителя составлен административный протокол по части 6 статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лицом, не имеющим права управления».

21 мая в 00:40 инспекторами патрульной полиции УП Павлодара по улице Сураганова была задержана автомашина BMW, езда которой вызвала подозрение у полицейских, что подтвердилось результатами медицинского освидетельствования, мужчина находился в наркотическом опьянении.

«Транспортные средства водворены на штрафные стоянки. По фактам административные материалы направлены в суд для принятия решения», – сообщил заместитель начальника УМПС ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.