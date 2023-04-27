Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Шесть пьяных водителей выявили за один день в Актюбинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 23:00
Шесть пьяных водителей выявили за один день в Актюбинской области Фото: polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Шесть пьяных водителей выявили за один день в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 26 по 28 апреля на территории области проводится плановое республиканское ОПМ «Правопорядок». За первый день проведения ОПМ по области раскрыто два ранее совершенных преступления, задержан преступник, находящийся в розыске.

В порядке «нулевой терпимости» выявлено более 160 административных правонарушений, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 24, мелкое хулиганство – 44, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 73, помещено в ЦВАиД – 17, водворено в приемник–распределитель – 3. Выявлено 268 нарушений правил дорожного движения, в том числе управление автотранспортом в состоянии опьянения – 6, выезд на встречную полосу – 4, превышение установленной скорости движения – 201, не предоставление преимущества в движении пешеходам – 7, нарушение правил дорожного движения пешеходами – 50.

26 апреля сотрудники отдела полиции Айтекебийского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке им. Т. Жургенева остановлена автомашина Renault Duster под управлением местного жителя. При проверке установлено, что водитель автомашины управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.


Транспорт   МВД РК   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области