АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Шесть пьяных водителей выявили за один день в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 26 по 28 апреля на территории области проводится плановое республиканское ОПМ «Правопорядок». За первый день проведения ОПМ по области раскрыто два ранее совершенных преступления, задержан преступник, находящийся в розыске.

В порядке «нулевой терпимости» выявлено более 160 административных правонарушений, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 24, мелкое хулиганство – 44, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 73, помещено в ЦВАиД – 17, водворено в приемник–распределитель – 3. Выявлено 268 нарушений правил дорожного движения, в том числе управление автотранспортом в состоянии опьянения – 6, выезд на встречную полосу – 4, превышение установленной скорости движения – 201, не предоставление преимущества в движении пешеходам – 7, нарушение правил дорожного движения пешеходами – 50.

26 апреля сотрудники отдела полиции Айтекебийского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке им. Т. Жургенева остановлена автомашина Renault Duster под управлением местного жителя. При проверке установлено, что водитель автомашины управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.