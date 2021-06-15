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    04:04, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Шесть пьяных водителей выявили в Атырау за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудниками патрульной полиции за сутки было выявлено шесть водителей, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На всех находившихся в алкогольном опьянении водителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 608 КоАП РК (управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения...). На нарушителей наложен административный арест и они лишены права управления транспортом на 7 лет»,- сообщили в пресс- службе ДП области.

    По информации ведомства, с начала года к ответственности привлечено 230 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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