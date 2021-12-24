Шесть осужденных освобождены по амнистии в службе пробации Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Департаменте УИС активно ведется работа по направлению материалов в суд на осужденных, подпадающих под действие Закона «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС.

Всего в Нур-Султане подпадают под действие амнистии более 700 лиц, состоящих на пробационном контроле, из них более 200 подлежат освобождению, более 500 подучетным будет сокращен срок наказания.

На сегодняшний день службой пробации Нур-Султана направлено в районные суды более 100 материалов для рассмотрения вопроса о применении амнистии, из них проведено семь судебных заседаний, на которых рассмотрены и вынесены постановления об освобождении одного подучетного от отбывания наказания в виде общественных работ за преступление в виде незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. За аналогичное преступление и преступление в виде мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, освобождены пять подучетных лиц от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Также одному осужденному, совершившему преступление в виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сокращена 1/3 неотбытого срока ограничения свободы.

Среди осужденных, которым назначено реальное лишение свободы, отбывающих наказание в учреждениях Нур-Султана, актом гуманизма воспользуются более 200 осужденных, из них подлежат освобождению более 150 осужденных, и более чем 60 осужденным будет сокращен срок наказания в виде лишения свободы.

Материалы администраций мест лишения свободы о применении амнистии к осужденным рассматриваются судами по месту отбывания наказания. На сегодняшний день учреждениями Нур-Султана в суд района «Байконыр» направлено 95 материалов.

В отношении осужденных к лишению свободы по вступлению в законную силу постановления суда о применении акта амнистии учреждением будут приняты меры к обеспечению освобождаемого осужденного проездным билетом до места жительства, продуктами питания или денежными средствами на путь следования.







