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    13:10, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Шесть оружейных магазинов ограбили в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шесть оружейных магазинов разграблены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сперва человек 10 было, мы с ними разговаривали, в масках, касках, в бронежилетах. А потом пошли, как «мураши», человек 60, машин 20 нас окружили. (…) Из оружия взяли все. Боеприпасы не взяли», - рассказал охранник одного из пострадавших магазинов съемочной группе телеканала «Хабар24».

    Напомним, на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности.

    «6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Е. Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с Президентом РК на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», - говорится в сообщении КНБ.

    Напомним, вчера в НПП «Атамекен» сообщили о том, что сотрудниками региональных палат предпринимателей произведен объезд и визуальный осмотр без посещения объектов, по результатам которого у 70% объектов выявлены внешние повреждения.

    В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы).

    Также по информации ассоциации «КОРАМСАК», в городе Алматы разграблено 6 оружейных магазинов (ТОО «Корган-центр», ТОО «Арма-56», ТОО «Анна-16», ТОО «Анна», ТОО «Оружейник», ТОО «Pro-Hunt»).

    «Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 млрд тенге (в Алматы 39,5 млрд тенге). При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты», - сообщили в НПП «Атамекен».

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